Für die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) ist 2021 ein besonderes Jahr. Sie feiert nicht nur ihr 120-jähriges Bestehen, sondern auch 75 Jahre Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab Februar soll deshalb eine bunte VHS-Straßenbahn durch die Stadt rollen. Außerdem sind Vorträge über die Geschichte der Volkshochschule geplant.

An die allererste Veranstaltung, den Vortrag eines Hochschulprofessors zum Thema „Verbrechen und Verbrecher“ am 15. Januar 1901, hat am Freitag die Lesung einer Krimi-Geschichte des Pfälzer Autors Harald Schneider live im Internet erinnert. „Zu diesem Vortrag kamen 1901 fast 600 Menschen, die sich einen gewissen Grusel erhofft hatten. Es war dann aber wohl doch nicht so blutrünstig wie erwartet“, berichtet VHS-Leiterin Stefanie Indefrey vom Groß-Ereignis Anfang des 20. Jahrhunderts.

Wie sie schildert, wurde die Einrichtung in der Anfangszeit ihrer Bezeichnung als Volks-Hochschule auch im Wortsinn gerecht. Es fanden Vorträge von Heidelberger Universitätsprofessoren statt, um dem breiten Volk Bildung und Wissen zu vermitteln. In den folgenden Jahren wurde das Programm mit Vortragsreihen und der Gründung von Arbeitskreisen weiter ausgebaut. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Ludwigshafener VHS, wie alle Volkshochschulen in Deutschland, geschlossen. Schon 1946, ein Jahr nach dem Krieg, folgte die Wiedereröffnung.

In den 70ern kam das Soziale

Waren die 1950er-Jahre geprägt von kulturellen Themen, kam in den 70er-Jahren das Soziale in den Blick mit den Bereichen Bildung, Pädagogik und Schulabschlüsse. Die 80er-Jahre brachten die Alphabetisierungskurse. 1982 zog die VHS ins ehemalige Stadthaus im Bürgerhof ein. Die 90er-Jahre standen für lebenslanges Lernen, Kreativität und Bildung. Mittlerweile steht die Digitalisierung im Mittelpunkt. Angeboten wird dazu eine große Bandbreite verschiedener Themen.

„Die Volkshochschule hat sich in Ludwigshafen als erste Anlaufstelle zum Thema Weiterbildung für Erwachsene etabliert. Die Chance auf Bildung und Weiterbildung darf nicht abhängig sein von Geld und Herkunft“, nennt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) den Grund, warum die VHS zu ihrem Verwaltungsbereich gehört. „Wir sind stolz darauf, dass wir nach Mainz die zweitälteste VHS in Rheinland-Pfalz sind“, macht Indefrey deutlich. Wie sie sagt, organisieren 22 feste Mitarbeiter der VHS inklusive Hausmeister rund 1200 Kursangebote pro Jahr. Dazu kommt eine große Zahl freischaffender Dozenten.

Straßenbahn mit Konfetti

Die ganze Geschichte der VHS werde von Stadtarchivar Stefan Mörz in einer Chronik aufgearbeitet, die anlässlich einer Feier im Sommer im Bürgerhof vorgestellt werden soll, kündigt Indefrey an. Um den Bürgern zu zeigen, wer hinter der VHS steht, soll ab der Fasnachtszeit im Februar eine Jubiläums-Straßenbahn mit viel Konfetti und den Porträts von Lehrkräften und Mitarbeitern durch Ludwigshafen und Mannheim fahren. Für März und April sind dazu geschichtliche Vorträge zur Arbeiterstadt Ludwigshafen, zur Stellung der Frau in der Kaiserzeit und zur Biografie Rosa Luxemburgs vorgesehen, die lebendige Einblicke in die Gesellschaft vor 120 Jahren geben, informiert Steeg. Die Vorträge sind bisher als Präsenzveranstaltungen mit Publikum geplant, ebenso eine große Feier mit den Bürgern. „Ob diese Feier mit den Bürgern dann tatsächlich geht, wissen wir im Moment noch nicht“, räumt Indefrey ein. Doch die Hoffnung ist groß, dass sich die Corona-Lage bis zum Sommer deutlich verbessert.