Am Anfang steht das Wort – das gilt auch für die Theater. Wer nicht nur Opern und Dramen aus dem Club der toten Dichter und Komponisten aufführen möchte, beauftragt Schriftsteller und Autoren, Adaptionen oder neue Werke zu schreiben. Der Heidelberg Christoph Klimke liefert sie seit Jahren.

Seit 2011 lebt der heute 61-Jährige in Heidelberg. Mitten aus dem Stadtteil Neuenheim versorgt er Intendanten und Regisseure im ganzen deutschsprachigen Raum mit jenem, was sie benötigen, um ihrem Publikum Kunst in der Gegenwart anzubieten. Klimke liefert dabei nicht nur das Rohmaterial, also Ideen für Stoffe, Szenarien und Handlungsabläufe, sondern auch, bei Zuschlag, das vollständige Libretto, selbst geschrieben aus Tausenden von Wörtern.

Hans Kresnik als Lehrmeister

Klimke wühlt hierfür im kulturellen Unterbewusstsein der Gesellschaft und ihres Kanons und imaginiert mit als erster, welches Thema als Spitze des Eisbergs funktionieren könnte. 30 Jahre lang war hier Hans Kresnik sein Lehrmeister. Bis kurz vor Kresniks Tod im Sommer 2019 hatte er für den Begründer des Choreografischen Theaters Libretti für mehr als 40 Tanzstücke, Opern und Schauspiele verfasst und zudem als dessen Dramaturg gewirkt. Das auf den Körper gewendete, ihn befragende, ihn auch malträtierende, sinnliche, oft politische Theater ist Klimke, der bundesweit zudem als Pasolini-Experte gilt, in Fleisch und Blut übergegangen.

Viele verschobene Premieren

Kreiert der Mann, der auch einen Wohnsitz in Berlin hat, am Heidelberger Schreibtisch das nächste Werk, ist es, als ob ein neuer Spiegel entsteht, in den ein oder zwei Jahre später, das Publikum blicken darf, wenn dieser durch ganze Regie-Teams und Ensembles in Bewegung gebracht worden ist. Seine vorerst letzte Uraufführung erlebte der Heidelberger Schriftsteller vor einem knappen Jahr im Theater an der Wien. Zusammen mit dem Komponisten Christian Jost hatte er zum Beethoven-Jahr die Freiheits-Oper „Egmont“ geschrieben. „Egmont“ sollte nun im Frühjahr an der Oper Bielefeld seine deutsche Erstaufführung erleben, wurde aber pandemiebedingt verschoben, ebenso wie drei weitere Uraufführungen, die Klimke für andere Theater geschrieben hatte. Ein Ende der Krise scheint für ihn noch nicht in Sicht.

Kein Gehör bei Intendanten

Wie die Zulieferer in der Industrie, leidet auch seine Branche zunehmend unter der Situation. „Politik und Gesellschaft opfern die offensichtlich nicht systemrelevante Kultur, die manchmal aber heilsamer wäre als Tipps vom Apotheker“, empfindet Klimke. Denn der an den Theatern entstandene sogenannte Stau an fertig geprobten Stücken scheint neue Werke und damit seine Arbeit erst einmal überflüssig zu machen. „Ich kann derzeit keine neuen Projekte vorschlagen, da die Intendanten hierfür bis auf Weiteres kein Gehör haben“, so der Librettist. Stattdessen werde wieder Samuel Beckett entdeckt. Doch gerade jetzt müssten neue Stücke geschrieben werden, findet Klimke, „Science-Fiction wie ,Schöne neue Welt’ oder ,1984’.“

Seinen eigenen Befund der aktuellen Situation fasst er wie gewohnt in klare Worte: „Da wir, wie es schon Pier Paolo Pasolini geschrieben hat, dem Konsumfaschismus verfallen, opfern wir die Natur und damit uns selbst. Vielleicht müssen wir Künstler wieder radikaler werden und nicht dem Geschmack von Verlegern, Kritikern oder Intendanten hinterhereilen.“ Heimat und Trost bieten dem notorischen Hundebesitzer, der von sich sagt, er fühle sich manchmal wie ein „aufgehörter Schriftsteller“, die Literatur und die Lyrik, „der letzte Ort der Utopie“.

Zuletzt erschien sein atemlos machender Gedichtband „Alphabet des Meeres“. Derzeit entsteht eine Fortsetzung seines Buches „Nachrichten von den Geliebten“. Davor sorgte „Der Koloss“ für Furore. Einen großen Essay über Joseph Beuys, der am 12. Mai 100 Jahre alt geworden wäre, hat er unlängst in der Zeitschrift „Das Plateau“ veröffentlicht. Fix und fertig ist zudem sein Theaterstück „Beuys Küche!“ für das Theater Krefeld-Mönchengladbach. Wann die Vorstellungen stattfinden können? Das weiß er noch nicht.