Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Der Intendant der Pfalzbau-Bühnen Tilman Gersch geht in die Vollen, um mit einem prallen Programm in der nächsten Spielzeit das Publikum zu locken. Dabei sieht am Horizont nicht alles rosig aus: Das Nationaltheater steht bald als Untermieter auf der Matte. Und sein befristeter Vertrag läuft aus. Welche Pläne er schmiedet und warum derzeit Zettelchen auf ihn einprasseln, erzählt er im Interview.

Herr Gersch, vor Ihnen liegt Ihre letzte Saison, denn danach endet Ihr befristeter Vertrag. Oder gibt es Neuigkeiten?

Ich hoffe, dass es nicht meine letzte Spielzeit ist und dass