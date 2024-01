Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Freilaufende Katzen müssen in Ludwigshafen kastriert sein. Doch auch in der Stadt gibt es Straßenkatzen, die oft krank sind. Um künftiges Katzenleid zu verhindern, will der Deutsche Tierschutzbund seit Montag mit den Katzenkastrationswochen gegensteuern.

Warum gibt es die Aktion?

Viele Katzen sind Freigänger und oft draußen unterwegs. Unkastrierte Tiere vermehrten sich dabei ungehemmt, schreibt der rheinland-pfälzische