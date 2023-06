In einer Kleingartenanlage im Stadtteil West hat es am Dienstag gebrannt. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen weiter mitteilt, wurde sie um 15.14 Uhr wegen des Feuers in der Anlage in der Bayreuther Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten zwei Gartenhäuser in voller Ausdehnung. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Passant wurde mit leichten Verbrennungen dem Rettungsdienst übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 20 Mann.