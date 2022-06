Wie blicken Jugendliche in die Zukunft? Am 29. Juni, 18 Uhr, kommen Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edigheim selbst zu Wort und diskutieren im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, inwiefern Blochs Philosophie der Hoffnung Hilfe im Umgang mit aktuellen Zukunftsängsten bieten kann.

Mit im Gespräch ist auch der Lehrer und Oberstufenleiter Max Groh, der seine Schüler im Ethik-Unterricht mit Ernst Bloch und seiner Philosophie bekanntmachte.

Corona und Co. haben Spuren hinterlassen

Dass Jugendliche immer ängstlicher in die Zukunft blicken, ergab die dritte Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Corona-Zeit der Universität Hildesheim und der Goethe-Uni Frankfurt. Nicht ohne Grund: Über zwei Jahre Pandemie, steigende Preise, ein Krieg in Europa und eine drohende Klimakatastrophe haben ihre Spuren hinterlassen. Und doch gibt es viele junge Menschen, die nicht die Hoffnung verlieren und sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Tatsächlich war es noch nie so leicht wie heute, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Dinge zu bewegen.

Alles düster?

Wieso scheint oft trotzdem alles düster? Wie kann Hoffnung in schwierigen Zeiten helfen? Was wären wir ohne sie? Und was hätte Bloch zu alldem gesagt? Diese und weitere Fragen diskutieren die Schüler im Formats „Junge Blochianer“ im Bloch-Zentrum. Es wird von der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse unterstützt. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Für Schüler der IGS Edigheim ist er frei. Wegen begrenzter Plätze wird um eine Anmeldung gebeten: per E-Mail an anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621 504-2269 oder per E-Mail an presse@bloch.de.