Nach vier Jahren gibt es erneut einen Wechsel an der Spitze des Ludwigshafener Finanzamts. Auf Christiane Schott folgt Christian Herbrand als neuer Amtsleiter.

Im Finanzamt Ludwigshafen ist Herbrand Chef von 369 Mitarbeitern. Die Behörde ist zuständig für die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Grünstadt, die Gemeinde Bobenheim-Roxheim, die Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim, Maxdorf und Leiningerland. Das jährliche Steueraufkommen im Einzugsbereich betrug 2023 rund 1,6 Milliarden Euro. Das Finanzamt bildet derzeit 50 Nachwuchskräfte aus.

Die offizielle Feierstunde zur Verabschiedung von Schott und Begrüßung von Herbrand fand am Freitag mit Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) in der voll besetzten Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Maxdorf statt. Die 47-jährige Schott hat offenbar eine weitere Stufe der Karriereleiter erklommen und ist im Januar als Vertreterin des Präsidenten an das Landesamt für Steuern nach Koblenz gewechselt.

Viel Lob

„Sie sind ein großartiges Team“, lobte Schott ihre ehemaligen Ludwigshafener Mitarbeiter. Sie habe die Zeit hier als sehr angenehm erlebt. Dass sich die 47-Jährige umgekehrt auch der Wertschätzung ihrer Mitarbeiter erfreut, wurde in vielen Redebeiträgen deutlich wie im heftigen Applaus der Anwesenden. Wie Schott im Rückblick sagte, habe die Corona-Pandemie ab 2020 die Arbeit der Finanzverwaltung auf den Kopf gestellt. Zusammen habe man diese Krise überwunden und auch das aufwendige Projekt Grundsteuerreform gestemmt. Schott habe immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter gehabt, man lasse sie ungern ziehen, bestätigte Personalrat Simon Hock.

„Sie waren die erste Frau an der Spitze des Ludwigshafener Finanzamts“, betonte Finanzministerin Ahnen, dass das Land viel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie tue. Inzwischen würden zehn von 22 Finanzämtern im Land von Frauen geleitet, Schott sei Mutter von drei Kindern. Es gehe darum, die Finanzverwaltung für Frauen und junge Leute attraktiver zu machen, sprach Ahnen das Nachwuchsproblem an.

Neuer Chef kennt Standort

Mit Christian Herbrand als neuer Finanzamtschef kehre ein alter Bekannter nach Ludwigshafen zurück. Hier habe er vor über 20 Jahren seine Tätigkeit in der Finanzverwaltung begonnen. 2016 sei er schon als stellvertretender Amtsleiter eine Weile nach Ludwigshafen zurückgekehrt. Zuletzt habe er das Finanzamt Worms/Kirchheim-Bolanden geleitet. „Er hat große Erfahrung, ist aber ebenso offen für Neues. Genau der Richtige für die anstehenden Aufgaben“, nannte Ahnen hier vor allem die Digitalisierung der Finanzverwaltung. „Ich freue mich sehr, wieder zum Team in Ludwigshafen zu gehören“, sagte Herbrand. Nur mit der Digitalisierung könne es gelingen, die Aufgaben mit weniger Personal zu stemmen. „Da sind wir dran“, versprach er.