Die Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (WBL) haben ihre aktuelle Planung über eine notwendige Kanalsanierung in der Heinrich-Heine-Straße in Süd vorgestellt. Die bestehenden Kanäle stammen aus dem Jahr 1958. Deren Erneuerung ist mit geschätzten Kosten in Höhe von 773.000 Euro verbunden.

Der Werkausschuss hat dem Vorhaben bereits einstimmig zugestimmt. Bei einer aktuellen Kontrolle mithilfe einer in den Kanal eingebrachten Kamera war bei dem Abwasserkanal in der Heine-Straße zwischen Georg-Herwegh- und Ludwig-Börne-Straße auf einer Länge von rund 117 Metern ein kurzfristiger Sanierungsbedarf festgestellt worden. „Kurzfristig“ bedeutet, dass es Risse von fünf bis acht Millimeter Breite geben kann und Ablagerungen 40 bis 50 Prozent des Kanalquerschnitts einnehmen, wie eine WBL-Vorlage informiert.

„Im Grunde Tagesgeschäft“

„Es ist eine unproblematische Maßnahme, im Grunde Tagesgeschäft“, meinte WBL-Chef Peter Nebel bei der Vorstellung zuletzt im Werkausschuss. Wie er erläuterte, soll der Kanaldurchmesser von 300 auf 400 Millimeter erhöht und das alte Betonmaterial durch Steinzeug ersetzt werden, das widerstandsfähiger sei. Erforderlich sei es ebenso, zwei alte Schächte durch größere Fertigteilschächte zu ersetzen. Die nötigen Mittel über 773.000 Euro seien im Wirtschaftsplan 2024 und 2025 gedeckt. Anteilige Kosten von 217.000 Euro würden über Straßenausbaubeiträge finanziert