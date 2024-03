Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Mundenheimer Straße Corinna Seitz getroffen. Die 61-jährige Hausfrau lebt seit 1986 in Ludwigshafen und seit 1990 in Süd. Die gebürtige Bremerin ist hier heimisch geworden.

Frau Seitz, Sie wollen nicht wieder zurück nach Bremen?

Nein. Wir haben hier mittlerweile Eigentum. Außerdem bin ich ja hier in der Region aufgewachsen. Als mein Vater