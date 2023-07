Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Arte povera-Künstler Mario Merz hat es vorgemacht. 1968 ersann er den Iglu. Die Iglus vermehrten sich schnell. Sie wurden zu dem, was „der italienische Beuys“ nie wollte: zu Fetischen. Jedes Museum, das auf sich hält, hat einen. Gläserne, steinerne, mit und ohne Metall, aus Holzbrettern und aus Flechtwerk, einfache oder komplizierte, kleine und große, betretbare und unbetretbare. Auch in der Kunsthalle Mannheim steht einer, aus Marmor, ein eher schlichtes Exemplar findet man in Schwetzingen.

1968, man erinnert sich, probten Studenten von Paris aus die Revolution. Mario Merz träumte auch vom Umsturz. Seine halbrunden Urhütten verstand er als Behausung und Keimzelle