Extremsportler Christian Englert hatte nach seinem bisher größten Erfolg, die Teilnahme am Race Across America in einem Vierer-Team, umgesattelt. Er widmete sich dem Berglauf und schaffte es bis in die Nationalmannschaft. Seine Rückkehr aufs Rad war grandios.

Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass Christian Englert mit 58 Jahren seinen zweiten sportlichen Frühling erlebt. Im Gegenteil: Er schwärmt geradezu von seinem sportlichen Tun.