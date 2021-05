Jule Polsz ist 15 Jahre alt, als sie das Elternhaus verlässt. Die Handballerin aus Schifferstadt wechselt ins Sportinternat von Bayer Leverkusen. Für ihren damaligen Verein TSG Friesenheim ist der Abgang ein großer Verlust, für Polsz ist die Entscheidung ein großer Gewinn. Denn vier Jahre später hat sie ein erstes ganz großes Ziel erreicht.

Jule Polsz konnte es zunächst nicht fassen. „Ich war überrascht, als man mir einen Vertrag für die Bundesliga-Mannschaft in Aussicht stellte“, sagt die gebürtige Schifferstadterin. Jetzt hat Polsz nach dem Abgang von Elaine Rode einen Zwei-Jahres-Vertrag bei der Werkself unterschrieben. Damit hatte sie nicht gerechnet. Denn bis zum Abbruch der Spielzeit 2019/20 wegen der Corona-Pandemie bestritt sie nur drei Spiele im Kader des TSV Bayer Leverkusen II in der Dritten Liga. Mit der A-Jugend spielte Jule Polsz um die deutsche Meisterschaft. Davor plagte sie eine hartnäckige Verletzung am linken hinteren Kreuzband. Drei Monate durfte sie deswegen nicht spielen.

Doch was Polsz nicht wusste, sie hatte Fürsprecher im Verein. Renate Wolf, die einstige Nationalspielerin und inzwischen eine Legende bei Bayer Leverkusen, hielt an Polsz fest. Die Geschäftsführerin und Trainerin arbeitete während der Reha intensiv mit der Linkshänderin. Tägliche Kraft- und Stabilisationsübungen hat sie mit ihr, die einst beim TV Schifferstadt bei Trainer Andreas Uppenthal begann, absolviert. Die intensiven Einheiten zahlten sich aus. Polsz musste nicht operiert werden. „Ich war auch nach der letzten MRT-Untersuchung überrascht, wie stabil das Knie wieder war. Ich habe auch derzeit keine Probleme“, sagt die Rechtsaußen, die zuletzt zwei Wochen bei ihrer Mutter Maria in Schifferstadt verbrachte.

Deutsche Meisterin mit der A-Jugend

Am 13. Juli begann nach einem Corona-Test die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in Leverkusen. Manches wird anders sein. Nun wird täglich trainiert. Die Belastung wird nach der langen Zwangspause wieder etwas gesteigert. „Die Belastung wird noch höher als in der A-Jugend und in der zweiten Mannschaft sein“, sagt Polsz.

Beim Nachwuchs gehörte die gebürtige Pfälzerin zu den Besten. 2018 gewann sie mit der A-Jugend die deutsche Meisterschaft, letzte Saison die Vize-Meisterschaft. Der Sprung in den Bundesliga-Kader war der nächste anvisierte Schritt in ihrer Sportlerlaufbahn. Mit ihrem „Aufstieg“ in den Bundesliga-Kader trifft die Linkshänderin auch auf Trainer Michael Biegler, der von 2000 bis 2002 in der Zweiten Liga die Herren der TSG Friesenheim trainiert hatte. Er ist nicht die einzige Person mit pfälzischer Vergangenheit. Andreas Thiel, Torwarttrainer aller Handball-Teams von Bayer, hütete einst beim TV Hochdorf das Tor. „Ich habe gehört, dass Biegler und Thiel in der Pfalz schon aktiv waren“, sagt Polsz. Sie selbst habe in die Heimat nur noch wenige Kontakte. „Ich telefoniere fast täglich mit meiner Mutter und komme auch gelegentlich nach Schifferstadt.“ Sie fühlt sich derzeit in Leverkusen wohl und denkt auch vorerst nicht an einen Wechsel. „Ich bereue den Schritt nicht, in meinem jungen Alter so früh gewechselt zu sein. Schon in der WG wurde ich viel selbstständiger. Das hat mir auch sehr geholfen, jetzt eine eigene Wohnung im Zentrum von Leverkusen zu beziehen“, erzählt Polsz.

Ist Jule Polsz bei der U-20-WM dabei?

Die Schule hatte sie im vergangenen Jahr mit der Mittleren Reife abgeschlossen und befindet sich derzeit in einer Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau bei den Profi-Fußballern von Bayer Leverkusen. „Ich lerne hier auch mal die andere Seite des Sports kennen“, sagt sie. Marketing, Ticketing, Merchandising – das sind einige Felder, die sie in der Ausbildung durchlaufen wird. „Es ist der Beruf, den ich mir gewünscht habe. Ich bin so froh, dass der Verein mir diese Möglichkeit geschaffen hat“, sagt Polsz. So kann sie nämlich ihren Sport mit dem Beruf vereinbaren. „Ich bin jetzt auch für alle Trainingseinheiten vom Beruf freigestellt“, sagt sie. Das sind beste Voraussetzungen, um den Sprung in die höchste Spielklasse zu schaffen. Dabei soll ihr auch die aus Mannheim stammende Ex-Nationalspielerin Svenja Huber helfen. Die 34-Jährige, die ihre Karriere nach der WM 2018 im Nationaltrikot beendet hatte, soll Polsz auf der rechten Außenposition an Bundesliga-Niveau heranführen. „Ich bin so froh, dass ich mit Svenja eine Spielerin vor mir habe, von der ich sehr viel lernen kann“, sagt Polsz, „ich möchte mich so schnell wie möglich im Bundesliga-Kader etablieren und mir auch ausreichend Spielpraxis sichern“, lautet ihr erstes Ziel. Mit derzeit 60 Kilogramm gehört sie aber zu den leichtesten Akteurinnen bei den Werksmannschaften. Das war mit ein Grund, warum Polsz auch schon so früh von der rechten Rückraum-Position auf den Flügel gewechselt ist. „Im Rückraum bin ich einfach körperlich zu schwach“, sagt sie, „aber körperlich muss ich ohnehin noch zulegen.“

Das muss sie auch, denn sie hat noch weitere Ziele. „Auch wenn ich mich zunächst ganz auf die Bundesliga konzentriere werde, möchte ich nochmals Anlauf in Richtung Nationalmannschaft nehmen“, betont Polsz. Bisher nahm sie an mehreren Lehrgängen des Deutschen Handball-Bundes von Bundestrainer Andre Fuhr (Dortmund) teil, aber ihre Premiere im Nationaltrikot blieb bisher (noch) aus. Nun hat sie sich ein persönliches Ziel gesteckt. Bei der U-20- Weltmeisterschaft im Dezember in Rumänien wäre sie gerne dabei.