„Der Sprung zum Niegewesenen: Was uns Ernst Bloch und die Positive Psychologie über ein glückliches Leben sagen“ lautet der Titel eines Vortrags, den Michaela Brohm-Badry am Mittwoch um 18 Uhr im Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum halten wird. Sie ist Professorin für Lehr-Lernforschung und Didaktik an der Universität Trier. Brohm-Badry gilt als eine der führenden „Glücksforscherinnen“ in Deutschland. Zuletzt ist ihr Buch „Das gute Glück: Wie wir es finden und behalten können“ erschienen.

Frau Brohm-Badry, erreiche ich Sie gerade in Trier?

Ja, ich bin in einem kleinen Dorf auf einem Felsen bei Trier.

Wie ist die Hochwasserlage?

Ganz