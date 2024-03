Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Plakat in der Ladenpassage der Walzmühle wirft die Frage auf: „Kino oder Couch?“ In Ludwigshafen haben Filmfans seit Jahresende leider nicht mehr diese Wahl. Was es mit dem Schaukasten auf sich hat.

Wer mit aufmerksamen Blick durch die weitgehend leer stehende Ladenpassage des Walzmühl-Centers läuft, dem fällt ein beleuchteter Schaukasten an einer Wand auf. Drin hängt ein Plakat,