Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rassismus in Brasilien gibt es offiziell nicht – doch dazu präsentierte das Interkulturelle Zentrum Heidelberg Lyrik und Musik in einem Livestream. Musiziert haben die Schifferstadter Cellistin Katja Zakotnik und ihre aus Brasilien stammende Pianistin Naila Alvarenga. Die Texte brasilianischer Dichter las im Original und in deutscher Sprache die Übersetzerin Ann-Kathrin Bürding.

Zakotnik und Alvarenga hatten schon eine Tour durch Brasilien mit einem brasilianischen Programm geplant, als die Corona-Pandemie ihre Pläne vereitelte. Sie wollten zeigen: Brasilianische Musik