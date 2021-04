Das ist gerade noch einmal gut gegangen. Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat dank eines Tores in der Nachspielzeit gegen die SV Elversberg II 2:2 (1:2) gespielt. im Mittelpunkt stand FCA-Abwehrspieler Daniel Evrard.

Es hätte ein perfekter Tag für den 24 Jahre alten Innenverteidiger Daniel Evrard werden können. Er hatte ein sensationelles Tor erzielt, eine starke Leistung geboten und der FC Arminia eine fast schon besiegelte Niederlage abgewendet. Wäre da nicht die 90. Minute gewesen, in der Evrard nach einem Foul an Gästetorhüter Joshua Blankenburg die Rote Karte sah.

Rüffel vom Trainer

Der Elversberger Schlussmann hatte den Ball aufgenommen und der in der Endphase in den Angriff gewechselte Evrard ihn mit zu heftigem Körpereinsatz umgeworfen. „Niemals eine Rote Karte. Der Torwart macht da eine Riesenshow. Der Platzverweis war überzogen“, sagte der Südpfälzer nach dem Abpfiff. Trainer Ralf Gimmy ärgerte sich über die Aktion. „Er muss da wegbleiben. Daniel lebt Motivation vor, was der Mannschaft prinzipiell guttut. Aber in dieser Situation ist er über das Ziel hinausgeschossen. Das nervt schon“, monierte Gimmy.

Grund zur Freude hatte Evrard, der als Fachkraft für Lagerlogistik arbeitet, hingegen schon nach wenigen Sekunden. Aus rund 55 Metern schoss er den Ball über den völlig überraschten Blankenburg ins Netz. „Im Augenwinkel habe ich gesehen, dass der Elversberger Torhüter weit vor seinem Kasten steht, war im Lauf und habe einfach mal draufgehalten“, schildert Evrard die Szene. Schon während der Ball in Richtung Gästetor segelte, habe er Nebenmann Lukas Hartlieb gesagt, dass er rein gehen würde. „Als ich noch in Offenbach gespielt habe, ist mir auch mal ein Tor aus der eigenen Hälfte gelungen“, verriet Evrard.

Unumstrittener Leistungsträger

Im Verlauf der 90 Minuten bot der robuste und athletische Verteidiger, der seit seiner Ankunft bei der Arminia unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger ist, eine starke Vorstellung. In dieser Saison spielte er nur einmal nicht, als er wegen einer Gelb-Roten Karte pausieren musste. Jetzt fehlt er erneut, was den Rheingönheimern wehtun wird.

Mit dem Punkt konnten bei der Arminia alle leben. „In der Summe der Chancen hatten wir ein Plus, wenn man aber in der Nachspielzeit und in Unterzahl noch das 2:2 erzielt, muss man zufrieden sein“, sagte Gimmy. Elversberg sei vor allem in der ersten Hälfte spielerisch sehr stark gewesen.

Die Aktionen des FC Arminia waren mit lang geschlagenen Bällen auf Mittelstürmer Fabian Czaker lange Zeit zu eindimensional und durchsichtig. Zudem waren die meisten der zehn Eckbälle schlecht geschlagen. Aber der FCA hat Youngster Lennart Thum, der mit der letzten Angriffsaktion die erste Heimniederlage verhinderte.

So spielten sie

FC Arminia Ludwigshafen: Urban - Höhn, Evrard, Hartlieb, Malburg, Braun (59. Amberger) - Bormeth, Catovic (68. Adragna) - Pantano - Czaker (59. Tahedl), Thum