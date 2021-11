Märchenfiguren von Walt Disney werden laut Stadtmarketinggesellschaft Lukom an den kommenden Adventssonntagen den Weihnachtsmarkt besuchen und sollen vor allem Kindern eine Freude bereiten: Eiskönigin und Eisprinzessin, Minnie und Micky, Engel und Elfe: Jeweils von 14 bis 16 Uhr schlendern die Figuren über den Markt auf dem Berliner Platz. Den Auftakt am verkaufsoffenen Sonntag (28. November) machen Eiskönigin und Eisprinzessin aus dem Disney-Musical Frozen. Minnie und Micky kommen am 5. Dezember, Eiskönigin und Eisprinzessin kommen erneut am 12. Dezember, Engel und Elfe am 19. Dezember.