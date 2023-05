Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballer der VTV Mundenheim sind auf einer Mission unterwegs. Genau genommen sind es sogar gleich zwei Missionen, denn da ist zum einen der Klassenverbleib in der Dritten Liga als übergeordnetes Ziel. Am Samstag kommt allerdings noch etwas hinzu: „Wir haben mit Kirchzell noch eine Rechnung offen“, so VTV-Rückraumspieler Thoren Pönisch.

Es ist die 24:31-Niederlage aus dem Hinspiel, die den Aufsteiger bis heute schmerzt. „Wir hatten dort eine viertelstündige Schwächephase, die uns letztlich den Sieg gekostet hat“,