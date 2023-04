Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen ist auch nach der fünften Partie noch ohne Niederlage. Das soll so bleiben, aber am Sonntag, 15 Uhr, treten die Rheingönheimer bei der TSG Pfeddersheim an. Die Rheinhessen sind ein Gegner, gegen den sich der FCA immer schwer getan hat.

In einer Zeit, in der einige Akteure der Arminia noch unter den Nachwehen einer Corona-Erkrankungen und der daraus resultierenden 17-tägigen Spiel- und Trainingspause leiden, ist einer quicklebendig