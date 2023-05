Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob das alles so stattfinden kann, wie es im Moment geplant ist, wissen wir auch nicht. Aber wir möchten sie Ihnen nicht vorenthalten: unsere Übersicht über die Popkonzerte, die 2022 in Ludwigshafen und Mannheim über die Bühne(n) gehen sollen.

Der Rekordhalter dürfte Maxim sein. Der Singer-Songwriter aus Bonn, der 2013 mit „Meine Soldaten“ einen Hit landete, sollte eigentlich am 9. April 2020 in der Alten Feuerwache auftreten. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde das Konzert verschoben: auf den 1. Oktober 2020. Von da auf den 9. April 2021 und weiter auf den 15. Dezember 2021. Die Veranstalter scheinen fest entschlossen zu sein, es auf keinen Fall komplett abzusagen: Neuer Termin ist der 22. März. Diesmal aber wirklich? Wir werden sehen. Es gibt auch Konzerte, die direkt ins Jahr 2023 verschoben sind: Am 13. Mai 2023 möchte Elton John in der SAP-Arena auftreten und am 26. Mai 2023 Ozzy Osbourne – eigentlich sollte er im Oktober 2020 (!) kommen. Optimistisch sind auch die Veranstalter von Helene Fischer und haben im Juni 2023 für gleich fünf Abende hintereinander die SAP-Arena gebucht.

Aber zurück ins Jahr 2022. Auch da erwarten uns – wenn alles klappt – einige Höhepunkte. Im Sommer kehrt Udo Lindenberg, dann 76 Jahre alt, für zwei Abende nach Mannheim zurück, wo er schon viele gefeierte Auftritte hatte. Im Mai sind innerhalb weniger Tage Bryan Adamas, Sting und James Blunt zu erleben und im Juni mit Céline Dion und Alicia Keys zwei tolle Frauen. Und: Der Ludwigshafener Apache 207 bekommt im August endlich die Gelegenheit, zu beweisen, ob der Hype um ihn gerechtfertigt ist. Die Tickets dafür dürften schon an etlichen Kühlschränken hängen.