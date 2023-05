Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Saeid Fasihi kann eine Geschichte erzählen, wie man sie sonst eher aus Romanen oder Filmen kennt. Einst mittelloser Flüchtling aus dem Iran, ist er heute Chef eines preisgekrönten mittelständischen Software-Unternehmens mit 60 Mitarbeitern.

Der Perser hatte an der Universität in Teheran Betriebsingenieur studiert. Im Januar 1986 – an seinem 29. Geburtstag – kehrte er seiner Heimat den Rücken und stieg in ein