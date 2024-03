Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen auf der Autobahn 5 bei Heidelberg durch seine Fahrweise Menschenleben riskiert. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Volvo-Fahrer hatte einen 59-jährigen Honda-Fahrer am Autobahnkreuz Heidelberg bedrängt. Als der Honda-Fahrer nach einem Überholvorgang wieder auf die rechte Spur einscherte, setzte sich der schwarze Volvo vor das Fahrzeug und bremste massiv ab, so die Polizei. Der Honda und ein Lkw konnten nur mit Mühe einen Zusammenstoß verhindern. Der Volvo-Fahrer fuhr dann davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621-174 4222.