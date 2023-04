Nach knapp einem Monat werden die Vogelvolieren im Zoo Heidelberg wieder geöffnet. Die Vorkehrungen gegen die Vogelgrippe, die Anfang März getroffen wurden, würden in den nächsten Tagen schrittweise zurückgebaut, heißt es aus dem Zoo. Viele Vögel können dann wieder ihre gewohnten Außenbereiche nutzen.

Anfang März wurden die Vögel in geschützte Innenbereiche gebracht, da das Veterinäramt eine Aufstallungspflicht beschlossen hatte. Grund dafür war der Fund zweier toter Möwen in Heidelberg. In Proben wurde das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir dieses Jahr von der Vogelgrippe verschont geblieben sind und damit unsere Vogelvielfalt in allen Volieren schützen konnten“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Balzzeit beginnt

Am Wochenende kehrten die Vögel wieder in ihre gewohnte Umgebung an der frischen Luft zurück. Küstenpanorama und Sichler-Voliere wurden wieder für die Besucher geöffnet. Inkaseeschwalben, Waldrappe und Rote Sichler können wieder in den Volieren umherfliegen. Die Mandschurenkraniche, Flamingos und Pelikane müssen sich noch ein paar Tage gedulden, bis die Seen und Teiche wieder komplett gefüllt sein werden. Passend zur Jahreszeit wird dann wieder kräftig gebadet und gebalzt. Zoobesucher können das Schauspiel beobachten.