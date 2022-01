Der Heidelberger Zoo muss seine Tore ab Donnerstag, 13. Januar, vorübergehend schließen. Bei der Beprobung der Vögel, die mit der zu Jahresbeginn verstorbenen Rothalsgans zusammen auf dem Geysir-See gelebt haben, wurden nach Angaben der Einrichtung weitere Infektionen mit Vogelgrippe-Viren nachgewiesen. Vorsorglich habe das Land Baden-Württemberg, vertreten vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, in Abstimmung mit der Veterinärabteilung der Stadt Heidelberg und den Zoo-Verantwortlichen die Schließung des Tiergartens ab 13. Januar angeordnet, heißt es in einer Mitteilung. Die Experten des Ministeriums, der Stadt und des Zoos arbeiteten aktuell an einem Konzept, das eine Wiedereröffnung des Zoos ermögliche. Im Netz: www.zoo-heidelberg.de.