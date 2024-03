Seit Montag ist der Straßenbahnverkehr über die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim eingestellt. Der Grund: die Bauarbeiten für den Wiederaufbau eines Teilstücks der Hochstraße Süd. Das Verbindungsstück zwischen der Rheinbrücke und der neuen Hochstraße wird über den Gleisen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) gebaut. Die Baustelle befindet sich hinter dem sogenannten Faktor-Haus am Berliner Platz (Bild), wo normalerweise die Straßenbahnen auf die Adenauer-Brücke auf- und abfahren. Nach Angaben der Bauverantwortlichen wird die Sperrung der Strecke bis 21. Juli dauern. Der Straßenbahnverkehr nach Mannheim läuft während der vier Monate über die Kurt-Schumacher-Brücke. Die Linien 4/4A und 9 werden entsprechend umgeleitet. Die Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße können von der 4 nicht angefahren werden und entfallen. Laut RNV wird sich dadurch die Fahrt mit der Linie 4 bis zur Haltestelle Universität Mannheim um rund zehn Minuten verlängern. Die Linie 8 wird eingestellt, die Linie 7 wird getrennt und verkehrt jeweils nur in Ludwigshafen und Mannheim. Für den Autoverkehr, Fußgänger und Radfahrer soll der Bauablauf keine Konsequenzen haben, so die Verantwortlichen.