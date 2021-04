Derzeit kommt es in Ludwigshafen laut Stadtverwaltung vereinzelt zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr. „Bedingt durch Maßnahmen der Durchsetzung von Sicherheitsbestimmungen bei der Eindämmung des Coronavirus, können derzeit kurzfristig im Stadtgebiet vereinzelt Abfallbehälter nicht wie vorgesehen geleert werden“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Die ausgefallenen Leerungen sollen voraussichtlich in der kommenden Woche nachgeholt werden. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) bittet um Verständnis für diese vorübergehenden Maßnahmen zum Schutz seiner Mitarbeiter.