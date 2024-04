Zwei Verletzte sind laut Polizei die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Mittwoch im Hemshof und in Edigheim ereignet haben. Gegen 13.15 Uhr kollidierte in der Gräfenaustraße ein Transporter mit einem Radfahrer. Der 18-jährige Radler fuhr auf dem Gehweg, als der Wagen aus einer Einfahrt fuhr. Der 18-Jährige stürzte. Der Transporter-Fahrer erkundigte sich, ob es dem 18-Jährigen gut geht. Nachdem der junge Mann dies – unter Schock stehend – bejahte, fuhr der Transporter-Fahrer weiter. Erst im Nachhinein bemerkte der Radler seine Verletzungen und meldete den Unfall der Polizei. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Transporters. Die Ermittlungen dauern an.

Gaspedal und Bremse verwechselt

Gegen 19 Uhr verwechselte eine 77-Jährige beim Rangieren in einer Parklücke in der Straße „Im Zinkig“ Gas und Bremse. Sie fuhr daraufhin gegen einen Gartenzaun. Durch den Aufprall wurde der Airbag ausgelöst und die 77-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2800 Euro.