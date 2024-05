Die Arbeiten am Platz vor der Geinsheimer Kirche St. Peter und Paul sollen bis zur Feier des Ortsjubiläums abgeschlossen sein. Gegenüber dem ursprünglichen Plan gibt es indes ein paar Änderungen.

Noch sind die Arbeiten in Geinsheims Dorfmitte in vollem Gange. Doch wenn der Ort am 29. und 30. Juni sein 1250-jähriges Bestehen feiert, soll der Platz vor der Kirche in neuem Glanz erstrahlen. Das ist zumindest die Hoffnung von Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann (FWG) – und bisher liegen die Arbeiten im Zeitplan.

Die Gehsteige werden künftig breiter sein, die Fußgängerüberwege barrierefrei. Dafür schrumpft die Fahrbahn etwas. So fällt die eigene Linksabbiegespur von der Gäu- in die Geitherstraße weg, links abbiegen ist aber weiter möglich. Die Geitherstraße wird gepflastert. Eine weitere auffällige optische Änderung: Das Kriegerdenkmal wurde freigelegt, das Mäuerchen ringsum ist verschwunden. So habe das Denkmal auch anfangs ausgesehen, berichtet Kaufmann.

Eine Mauer mit Sitzgelegenheiten entsteht indes neben der Kirche. Ursprünglich sollte sie hinter der dort wachsenden Magnolie gebaut werden. Doch es habe sich herausgestellt, dass dies den Baum gefährden würde, berichtet die Ortsvorsteherin. Nun werde die Magnolie künftig von der Mauer eingeschlossen.

Stadtwerke sorgen für Anschlüsse

Eine weitere Änderung gegenüber dem Anfangsplan freut Kaufmann indes besonders. So würden die Stadtwerke einen Wasser- und Stromanschluss an dem Platz schaffen, wovon man bei der Kerwe profitieren werde. Bisher habe man Anschlüsse von Privathäusern nutzen müssen.

Die Umgestaltung des Platzes vor der Kirche, der im Februar begonnen hat, kostet nach früheren Angaben der Stadtverwaltung rund 420.000 Euro. Es ist der zweite von insgesamt drei vorgesehenen Bauabschnitten. Der erste betraf den Platz vor der daneben liegenden Ortsverwaltung, der 2019 neu gestaltet wurde.

Im dritten Abschnitt sollen in diesem Bereich die Gehsteige auf der Nordseite der Gäustraße breiter und die Bushaltestelle verlegt werden, informiert Kaufmann. Einen Zeitplan dafür gebe es allerdings noch nicht.