Als klarer Gewinner ist der TTC Oppau aus dem Tischtennis-Topspiel der Verbandsoberliga Saarpfalz hervorgegangen. Dafür sind zwei Gründe verantwortlich.

Besonders der große Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die lautstarke Unterstützung der Fans lassen den Verein derzeit von Sieg zu Sieg eilen. Noch lange nach dem 9:3-Erfolg gegen die TTF Besseringen saß das Team des TTC Oppau zusammen und feierte den achten Sieg in Folge. „Das war ein richtig geiles, emotionales und hochklassiges Spiel. Wir haben einen unglaublich guten Zusammenhalt“, erklärt TTC-Kapitän Heiko Kraushaar. Mit einer 2:1-Führung war Oppau aus den Doppeln gegangen, ehe Sebastian Gailing den Vorsprung ausbaute. „Er hat überragend gespielt“, lobt Kraushaar, der selbst mit Schmerzen im Oberschenkel angetreten war und dennoch beide Einzel gewann, seinen Teamkollegen. Nach Oliver Baiers Niederlage gegen Andreas Koch zog der TTC mit drei Erfolgen am Stück davon. Einem weiteren Punktverlust von Markus Zeitz folgten erneut drei Siege.

Neben der geschlossenen Mannschaftsleistung machte Kraushaar die Zuschauer als Faktor des Erfolgs aus. „Die Halle war brechend voll. Ich habe in keiner anderen Halle, bei keiner anderen Mannschaft, bisher so eine Stimmung und so eine Lautstärke erlebt. Man kommt sich manchmal vor wie im Fußballstadion. Das ist echt Gänsehautfeeling“, staunt der Kapitän. Es überrascht nicht, dass Oppau zu Hause noch ungeschlagen ist.

Vorsprung ausgebaut

Nach dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten beträgt der Abstand auf Platz drei fünf Punkte. Nur Edenkoben könnte mit zwei Spielen weniger auf dem Konto dem TTC noch den Rang ablaufen. „Nach der Tabelle ist uns der zweite Platz nahezu sicher“, erklärt Kraushaar. Am Ende der Saison könnte der Klub an den Aufstiegsspielen zur Oberliga teilnehmen.

Punktgleich mit dem Tabellenführer befindet sich der TTC Oggersheim II in der Ersten Pfalzliga auf dem zweiten Platz. Ein klarer 9:1-Erfolg bei Schlusslicht TTC Riedelberg untermauert den Fünf-Punkte-Abstand auf den nächsten Verfolger.