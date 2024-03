Einen wahren Tischtennis-Krimi hat sich der TTC Oppau im Fernduell um die Tabellenführung der Verbandsoberliga Saarpfalz geliefert. Im Lokalduell der Ersten Pfalzliga triumphierte der TTC Oggersheim II über den TTV Mutterstadt.

Seit rund dreißig Jahren steht Heiko Kraushaar regelmäßig an der Tischtennisplatte. Solch einen Krimi wie den 9:7-Erfolg beim TT Schaumberg Theley hat der Kapitän des TTC Oppau noch nicht erlebt: „Das war das wohl spannendste Spiel meiner Tischtenniskarriere. Und es war ein unglaublich emotionaler Abend.“ Die Partie startete für Oppau mit drei Niederlagen in den Doppeln. Doch sieben Einzelsiege in Folge brachten den Meisterschaftsaspiranten wieder auf Kurs. Der zweite Durchgang lief dann jedoch nicht mehr so glatt und die Gastgeber konnten auf 7:8 verkürzen.

Mitten in die Oppauer Schwächephase platzte die Meldung, dass der TTV Edenkoben im Parallelspiel nur 8:8 gespielt hatte. „Das war der eine Punkt, den wir noch gebraucht haben, um tatsächlich auch von den Punkten her die Tabellenführung zu übernehmen“, erklärt Kraushaar die Bedeutung dieses Unentschiedens des direkten Konkurrenten um die Tabellenspitze: „Somit war auf einmal die Tabellenführung und die Meisterschaft aus eigener Kraft möglich.“ Mit dieser Nachricht im Hinterkopf ging es also in das entscheidende Match. „Wir hatten uns keinerlei Chancen im Schlussdoppel ausgerechnet. Die Anspannung war enorm. Die Luft hat fast geknistert“, schildert Kraushaar die Atmosphäre in der Halle. Aber Sebastian Gailing und Marco Buchert zeigten im Entscheidungsdoppel eine herausragende Leistung. „Die haben einfach wie von einer anderen Welt gespielt. Im ersten Satz haben sie 4:10 zurückgelegen und haben noch 12:10 gewonnen. Es war ein unglaubliches Spiel. Der Gegner hatte keine Chance mehr. Es war emotional das spannendste Spiel“, lobt der Kapitän seine Teamkollegen. So entschied Oppau nach rekordverdächtigen 4:45 Stunden Spielzeit das Fernduell um Platz eins für sich und hat in den beiden letzten Partien den Gewinn der Meisterschaft selbst in der Hand.

Am finalen Spieltag der Ersten Pfalzliga gewann der TTC Oggersheim II gegen den TTV Mutterstadt deutlich mit 9:1. „Wir mussten auf Rolf Ludwig und Sandro Siegmund verzichten und dementsprechend war die Erwartung gedämpft“, schätzte Frank Schulz die Erfolgsaussichten seines TTV ohnehin gering ein. Mit Platz sechs in der Abschlusstabelle ist Mutterstadts Kapitän zufrieden: „Ein Mittelfeldplatz war anvisiert, und so ist es letztlich auch gekommen.“ Oggersheim II darf als Tabellenzweiter an der Aufstiegsrunde in die Verbandsoberliga teilnehmen. Auch die Oggersheimer Oberliga-Mannschaft schaffte drei Spieltage vor dem Saisonfinale einen Kantersieg und bezwang den Tabellenvorletzten TuS Weitefeld-Langenbach 10:0.