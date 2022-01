Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Oggersheim. Am Montag zwischen 7 und 16.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken in der Prälat-Caire-Straße einen am Fahrbahnrand in Richtung Unfallklinik geparkten schwarzen Mercedes Benz C 180. Der Verursacher fuhr davon.

Sharan touchiert

In Ruchheim wendete am Montag laut Polizei ein Transporter gegen 22 Uhr an der Kreuzung Erfurter Ring/Potsdamer Weg. Hierbei touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen VW Sharan am Stoßfänger. Der Fahrer des Transporters mit ausländischen Kennzeichen flüchtete. Die Polizei sucht jeweils Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403 oder -1500.