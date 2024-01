[aktualisiert: 10.15 Uhr] Nach einem Unfall am Montagmorgen ist die A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf der Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim wieder freigegeben. Sie war ab etwa 8 Uhr voll gesperrt. Laut Polizei hatte sich an der Anschlussstelle ein leichter Rückstau gebildet. Ein BMW-Fahrer, der auf der linken Spur fuhr, hatte seine Geschwindigkeit entsprechend angepasst, sah aber, dass ein Audi mit sehr hoher Geschwindigkeit von hinten heranschoss. Der BMW-Fahrer versuchte noch auf die rechte Spur auszuweichen, was aber nicht mehr gelang. So prallte der Audi auf das Heck des BMW, welcher nach rechts in die Leitplanke geschleudert wurde. Die Geschwindigkeit des Audis war selbst nach dieser Kollision noch so groß, dass das Auto auf der linken Spur auf einen Mercedes auffuhr. Die Fahrerin des Audis kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.