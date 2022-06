Ein 16-Jähriger Radfahrer ist laut Polizei am Montagmorgen bei einem Unfall in Friesenheim schwer verletzt worden. Gegen 7.25 Uhr befuhr der Jugendliche die Luitpold- in Richtung Weiherstraße. Dabei wurde er von einem Auto überholt, das nach rechts in Kopernikusstraße abbog. Offensichtlich wegen der Baustelle in der Kopernikusstraße fuhr der Wagen plötzlich wieder rückwärts in die Luitpoldstraße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 16-Jährige mit seinem Rad eine Vollbremsung hinlegen. Dabei stürzte er über den Lenker und blieb auf der Straße liegen. Er verletzte sich schwer an der Hand.

Das Auto fuhr die Luitpoldstraße in Richtung Oggersheim (Sternstraße) davon. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein gelbes oder goldfarbenes Auto gehandelt haben soll. Hinter diesem soll ein schwarzer Pkw gefahren sein, dessen Insassen möglicherweise den Unfall beobachtet haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.

Junge Radfahrer flüchten

Am Montagabend gegen 19 Uhr wurde ein vierjähriger Junge in der Pettenkoferstraße (Nord) bei einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer verletzt. Das Kind ging mit seinen Eltern auf dem Fußweg. Auf diesem fuhr unerlaubterweise von hinten ein Radfahrer auf die Familie zu. Auf dem Fahrradlenker saß eine weitere Person, die dem Radfahrer die Sicht versperrte. Als der Radfahrer den Eltern ausweichen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Dieses stürzte wie die beiden radfahrenden Personen zu Boden. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Radfahrer flüchteten zu Fuß, als die Eltern die Polizei verständigen wollten, und ließen das Rad am Unfallort zurück.

Die beiden 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen sind 1,70 Meter groß und trugen schwarze Kleidung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein gelbes „Carver“-Mountainbike. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.