Unbekannte haben am Samstagabend zwischen 18 und 21 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Neunkircher Straße (Friesenheim) einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter nicht in das Haus, jedoch entstand ein Schaden an der Terrassentür. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.