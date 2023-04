Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist eine grüne Oase, eine künstlerische Installation und ein sozialer Treffpunkt mitten im grauen Beton. Der Hack-Museumsgarten brachte am Dienstag wieder einmal zahlreiche Menschen an der Berliner Straße in Ludwigshafen zusammen. Diesmal gab es einen Grund zum Feiern: Die Vereinten Nationen (UN) haben das urbane Gartenprojekt im Herzen von Ludwigshafen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, den die Kuratorin des Wilhelm-Hack-Museums, Theresia Kiefer, entgegennahm.

Vorbildhaft sei der Charakter des Standorts „an der Schnittstelle von Natur und sozialen Fragen“. So begründen die Vereinten Nationen, warum sie den „Garten für alle“,