„Ein Wochenende voller Aktionen“ verspricht der TV 1895 Edigheim bei seinem Sommerfest. Los geht’s am Samstag, 17. Juni, um 10 Uhr mit der Ausbildungs-, Praktikums- und Jobbörse „TVE-Connect“. Mit dabei sind unter anderem die BASF, die Wohnungsbaugesellschaft GAG, Metallbau-Spiegel, das Klinikum, Contargo, die Handwerkskammer, die Bäckerei Theurer sowie die Ökumenische Sozialstation. Zur Stärkung werden ein vegetarisches Curry, ein Curry mit Hähnchenfleisch oder Wurstbrötchen angeboten. Ab 17 Uhr wird laut Ankündigung bis in die Nacht gefeiert und getanzt.

Aids-Hilfe bewirtet und erhält Erlös

Am Sonntag, 18. Juni, geht es ab 12 Uhr weiter mit Sport, Spaß und Spiel für Groß und Klein: Kinderschminken, Hüpfburg, Torwandschießen, Koordinationsparcours, Spielstationen auf dem Beachfeld, Zumba und DJ-Workshop. Unterstützt wird die finanziell angeschlagene Aids-Hilfe Ludwigshafen. Sie wird am Sonntag den Verkauf von Steaks, Bratwürsten, Pommes frites, Waffeln und Getränken übernehmen und dafür den Erlös des Tages erhalten, so die TVE-Vorsitzenden Stefan Kraft und Frank Dudek. Infos im Netz: www.tv-edigheim.de.