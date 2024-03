Keine Blöße hat sich Oberligist TTC Oggersheim gegen den Tabellenletzten gegeben. Trotz weiter Anreise gewann der TTV Mutterstadt beim Schlusslicht der ersten Pfalzliga.

Mit 9:1 hat der TTC Oggersheim der weiter sieglosen DJK Heusweiler eine weitere Niederlage beigefügt. Lediglich Frank Pfannebecker hatte im ersten Einzel mit 10:12, 7:11, 11:9 und 6:11 gegen Jürgen Braun das Nachsehen. Im zweiten Durchgang bezwang der Oggersheimer Schlussspieler den Kontrahenten in fünf Sätzen und sorgte für den deutlichen Endstand.

Siegreich kehrte der TTV Mutterstadt von seiner weitesten Auswärtsfahrt in der Ersten Pfalzliga zurück. „Hier sitzt man schon eineinviertel Stunden im Auto, bis man die Halle nahe der französischen Grenze erreicht hat“, bemerkt Kapitän Frank Schulz. Doch die lange Anreise sollte sich lohnen: 9:6 bezwang sein Team den TTC Riedelberg.

In Rückstand geraten

„Dass die Riedelberger sich mit einer guter Leistung aus der Liga verabschieden wollen, war klar“, wusste Schulz um die Gefahr. Zunächst geriet Mutterstadt in den Eingangsdoppeln 0:2 in Rückstand. Erst Karl-Heinz Klapper und Schulz sorgten im letzten Doppel für den ersehnten Sieg. „Im Einzel lief es dann sehr gut an“, berichtet der Spielführer erleichtert: Fünf der nächsten sechs Duelle gingen an den TTV und leiteten den Gesamterfolg ein.

Ebenfalls erfolgreich war Ligakonkurrent TTC Oggersheim II, der den TV 03 Wörth mit 9:3 bezwang. Bis zum 4:3 hielten die Gäste noch mit, dann machte der Tabellenzweite mit fünf Siegen am Stück den Sack zu.