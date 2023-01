Durch eine 35:45-Niederlage ist das Herrendegen-Team der TSG Friesenheim aus dem Deutschlandpokal ausgeschieden. Das Ergebnis war am Ende deutlicher als der Gefechtsverlauf – die TSG hatte lange an einer Überraschung geschnuppert.

Das TSG-Team trat mit den Routiniers Gernoth Ritthaler und Daniel Plaga sowie den zwei Abiturienten Finn Ritthaler und Cédric Tippelt an. Die Friesenheimer starteten besser und gingen mit 5:3 in Führung. Offenbachs Spitzenfechter Maximilian Meszaros brachte seine Mannschaft dann 10:6 nach vorn. Über die Zwischenstände 12:8 und 18:12 bauten die Hessen ihren Vorsprung weiter aus, doch die TSG gab nicht auf. Dank einer starken Aufholjagd holten sich die Ludwigshafener im sechsten von neun Gefechten die Führung zurück (30:29) und konnten auch bis in die Schlussgefechte eng dran bleiben.

Kurz vor Ende stand es 35:37 aus Sicht der TSG. Dann war es erneut der ehemalige Bundeskader-Fechter Meszaros, der den Friesenheimern die Hoffnungen auf die Überraschung nahm. Treffer um Treffer eilte er davon und sicherte seiner Mannschaft mit 45:35 den Sieg. Die TSG-Herren sind damit aus dem Pokal ausgeschieden. Friesenheims Damen treten nach ihrem Erstrunden-Erfolg über die SSG Bensheim auswärts beim Wiesbadener FC an. Ein Termin für die Begegnung steht noch nicht fest.