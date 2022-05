Erst nachdem die Polizei drohte, einen Taser (Elektroschockpistole) einzusetzen, war ein 37-Jähriger am Dienstagabend bereit, in der Brunckstraße (Friesenheim) aus seinem Auto zu steigen. Gemeldet worden war den Beamten zuvor ein Pkw, der auf der B9 in Richtung Ludwigshafen Schlangenlinien gefahren und mehrmals mit der Leitplanke zusammengestoßen sei. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen, den die Beamten doch noch zum Aussteigen aus seinem Auto bewegten, ergab 4,25 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren.