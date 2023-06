Ein Trickdieb hat am Samstagmittag einem Kellner in Oggersheim die Geschäftsgeldbörse gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl gegen 12.35 Uhr, in der Gaststätte „Zum Grünen Baum“ am Schillerplatz. Der Dieb lenkte den Kellner ab und griff sich die Börse hinter der Theke, in der sich ein höherer Betrag an Bargeld befand. Der Tatverdächtige ist etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat dunkle Haare, trug ein khakifarbenes T-Shirt, kurze blaue Jeans und dunkelgrüne Schuhe der Marke „Crocs“. Er sprach kein Deutsch und verständigte sich in der Gaststätte nur mit Gesten und Handzeichen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.