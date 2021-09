Eine 72-jährige Ludwigshafenerin ist am Montag um 17.45 Uhr von einer unbekannten Rufnummer per WhatsApp angeschrieben worden. Laut Polizei täuschte der Schreiber oder die Schreiberin vor, die Tochter der Seniorin zu sein, und teilte mit, dass sie 1500 Euro brauche, da sie ansonsten mit einem Inkasso-Unternehmen Probleme bekomme. Die Seniorin nahm daraufhin Kontakt mit ihrer richtigen Tochter auf. Nachdem diese ihr sagte, dass sie keine WhatsApp mit einer Zahlungsbitte geschickt hatte, meldete die 72-Jährige den Vorfall der Polizei. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Enkeltrickbetrügern – sowohl am Telefon als auch auf Social-Media-Plattformen.