Die Schärfe des Chilis steht im Mittelpunkt des Treffens am Bibelgärtchen am Mittwoch, 28. Juli, 17 Uhr, zu dem die Evangelische Kirche Ludwigshafen am Lutherplatz in den Hack-Museumsgarten auf dem Hans-Klüber-Platz einlädt. Unter dem Motto „Himmlisch gewürzt: scharf – Chili“ lädt die Religionspädagogin Bärbel Bähr-Kruljac zu einem sinnlichen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus rund um das Thema Chili ein. Anmeldungen nimmt Bähr-Kruljac unter Telefon 0621/65820721 entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Durchführung aller Veranstaltungen im Hackgarten sind von den geltenden Pandemie-Bestimmungen abhängig. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln, informiert der Ausrichter.