Spannung, für den Tischtennissport hohe Zuschauerzahlen und bis zum Umfallen kämpfende Spieler: Einer der Saisonhöhepunkte sind die Tischtennis-Relegationsspiele schon seit Jahren. All das bot in diesem Jahr auch die Relegationsrunde der TSG Zellertal. Am Ende aber unterlag die TSG in einem Entscheidungsspiel. Auch Rockenhausen verpasste den Aufstieg.

Von Benjamin Haag

Die TSG Zellertal hatte Heimrecht, weil nach den Regularien des Pfälzischen Tischtennisverbandes das klassenhöchste Team in eigener Halle spielen darf.

Der Achte