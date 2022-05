Im Alter von 95 Jahren ist in ihrer Geburtsstadt Würzburg die ehemalige Ludwigshafener CDU-Stadträtin Hilde Müller-Tamm gestorben. Die am 28. Januar 1927 geborene Mutter der früheren Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU), die Germanistik und Geschichte studiert hatte, gehörte von 1969 bis 1979 dem Stadtparlament an. Sie kam 1954 nach der Heirat mit dem Chemiker Heinz Müller-Tamm nach Ludwigshafen, wo die Mutter von drei Töchtern ein halbes Jahrhundert lang bis zur Rückkehr 2004 in ihre Geburtsstadt Würzburg lebte. Die Beerdigung der früheren CDU-Kommunalpolitikerin, die sechs Jahrzehnte lang Mitglied ihrer Partei war, findet am Donnerstag (12. Mai) um 13 Uhr auf dem Friedhof in Friesenheim statt.