Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Andere Künstler“, sagte Enno Bunger bei seinem Konzert in Mannheim, „wollen euch zum Tanzen bringen. Ich möchte euch zum Weinen bringen.“ Tatsächlich gab es Momente in der Alten Feuerwache, in denen war es so still, dass man eine Bierflasche scheppern hören konnte.

Wenn man in der drittgrößten Stadt Ostfrieslands, dem sich selbst stets für Wortspiele eignenden Leer geboren und ganz in der Nähe aufgewachsen ist, dann hat man