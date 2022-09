Anlässlich des 32. Tags der Deutschen Einheit am Montag, 3. Oktober, treffen sich die CDU-Kreisverbände sowie die Gemeinderatsfraktion Mannheim und die Stadtratsfraktion Ludwigshafen ab 15 Uhr zu einem gemeinsamen Festakt in der Quadratestadt (Veranstaltungsräume in L7, 1). Festredner ist der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg und langjährige EU-Kommissar Günther Oettinger (68).