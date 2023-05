Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dem 17-Jährigen, der am 12. März 2020 am Willersinnweiher eine gleichaltrige Bekannte vergewaltigt und dann erwürgt haben soll, werden Mord, Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen. Der Ludwigshafener war schon seit 2019 im Visier der Polizei. Am Montag begann der Prozess am Landgericht.

Auf den Stufen des Frankenthaler Landgerichts und auf dem Gehweg davor sitzen und stehen bis in den Nachmittag hinein zehn bis 15 Männer und Frauen. Es sind Verwandte und Freunde der getöteten