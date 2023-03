Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jesper Verlaat machte sich lang, ganz lang. Als es geschafft war, fiel der Niederländer zu Boden und streckte alle Gliedmaßen von sich. Abgekämpft lag der Verteidiger auf dem Rasen in Wiesbaden, er wirkte wie ein Geschlagener – aber das Gegenteil war der Fall. Verlaat freute sich im Augenblick der Erschöpfung über den ersten Sieg des SV Waldhof Mannheim in der Drittliga-Saison und über seinen ganz persönlichen Einstand in der neuen Mannschaft.

„Ich hatte richtig Bock, zu spielen“, sagte Verlaat nach den ersten Liga-Minuten, die er für die Mannheimer absolviert hatte. Nach seinem Wechsel im Sommer vom Zweitligisten