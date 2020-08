19 Uhr Gondelfestplatz, Rheinstraße 1, Bobenheim-Roxheim Schwanenweiher im Ebertpark, Dienstag, 18. August, 19 Uhr, Ebertpark, Erzbergerstraße, Ludwigshafen am Rhein Kartenvorverkauf im Netz unter http://www.saloniker.de/karten, per E-Mail unter ticketing@saloniker.de oder per Telefon unter Saloniker-Kartentelefon 07192 / 9366931. Schlagwörter Ludwigshafen Bobenheim-Roxheim Klassik