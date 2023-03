Ein Streik wird am Freitag den Öffentlichen Nahverkehr in der Rhein-Neckar-Region erneut lahmlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Freitag, 24. März, wird deshalb von Betriebsbeginn um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag, 25. März, sowohl der Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr komplett stillstehen, teilt die RNV mit. Auch die Kundenzentren (Mobilitätszentralen) in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg bleiben streikbedingt geschlossen. Auch Schulbuslinien, die von der RNV gefahren werden, fahren am Freitag nicht. Das Verkehrsunternehmen rechnet damit, dass der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich in der Nacht zum Samstag ab 3 Uhr wieder regulär anlaufen kann. Es könne aber am Samstag im Frühverkehr noch zu Einschränkungen auf einigen Nachtlinien kommen. Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in digitalen Fahrplanauskünften als auch in den Aushängen an den Haltestellen nicht angezeigt werden können. Die RNV werde zudem am Streiktag nur sehr eingeschränkt erreichbar sein. Bereits Anfang März wurde der Nahverkehr bestreikt. Neben Verdi haben auch weitere Gewerkschaften haben ihre Mitglieder für diese Woche zu Warnstreiks aufgerufen. Deswegen bleiben die 36 städtischen Kindertagesstätten am Donnerstag, 23., sowie am Freitag, 24. März, geschlossen, wie die Stadt mitteilt. An beiden Tagen könne es auch zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Stadtverwaltung kommen.